وفاة عشرات الأطفال بالمياه الملوثة في سوريا

شح المياه وتلوثها أدى إلى مزيد من التفاقم في مخيمات النازحين السوريين القريبة من الحدود التركية السورية وهو ما يهدد بأزمة إنسانية جديدة تضاف إلى مآسي الفارين من دموية النزاع.

وحذرت منظمة اليونيسيف من تفاقم نقص المياه في بعض المناطق حيث تمركز آلاف النازحين في مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط المقومات الصحية. وحذرت المنظمة الدولية من تلوث الإمدادات مما يعرض الأطفال إلى خطر الإصابة بأمراض، خصوصا تلك التي تنتقل عن طريق المياه الملوثة الناتجة عن انهيار شبكات المياه والصرف الصحي في انحاء كثيرة من سوري.

وبحسب المنظات الإنسانية فإن عشرات الأطفال السوريين يموتون شهريا في المدن المحاصرة والمخيمات نتيجة الظروف الصعبة على رأسها نقص الرعاية الصحية وتلوث المياه.

كما حذرت منظمات إنسانية من خطورة وتداعيات تلوث المياه ونقصها على صحة السوريين عموما والنازحين خصوصا ودعت الى ضرورة إيجاد حلول سريعة لإنهاء الأزمة الإنسانية.