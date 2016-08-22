الاكراد يطلقون عملية لطرد قوات النظام من الحسكة

قالت مصادر عسكرية مطلعة ان قوات الحماية الكردية اطلقت اليوم عملية عسكرية لطرد قوات النظام من مدينة الحسكة شمال سوريا بحسب ما نقلته "رويترز".

العملية التي بدأت منتصف ليلة امس جاءت بعد انباء عن هدنة بوساطة روسية تم التوصل اليها بين الجانبيين إلا ان وسائل اعلام النظام السوري قالت ان الجانب الكردي خرق اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه بين الجانبين.

وقالت مصادر عسكرية ان العملية العسكرية بدأت بدعوة قوات النظام المتواجدين داخل المجمع الامني في قلب المدينة إلى الاستسلام قبل ان تبدأ بتطويق المجمع الامني.

وتأتي التطورات الجديدة بعد سلسلة من المواجهات بين الجانبين انتهت بقيام طيران النظام السوري بقصف المواقع الكردية في المدينة فيما هاجمت وحدات الحماية الكردية مواقع النظام ما ادى لمقتل عدد منهم واسرى اخرين.

ودفعت المواجهات الاخيرة الولايات المتحدة للتدخل محذرة النظام السوري من استهداف خبرائها العسكريين في المدينة بالقصف الجوي .

