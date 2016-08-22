تونس.. حركة النهضة تعلن عن "تحفظات" على تشكيلة الحكومة

دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رئيس البرلمان محمد الناصر، لعقد جلسة عامة للتصويت ومنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، فيما أعلن "مجلس الشورى" في حركة النهضة الإسلامية، التي تملك الغالبية في البرلمان، أن لديها ملاحظات وبعض التحفظات التي سيتم إبلاغها لرئيس الحكومة المكلف.

وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى الحركة إنه لن يقبل عضوا في الحكومة لديه عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها. بالإضافة إلى عدم قبول أي عضو في الحكومة حوله شبهة فساد، رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.

واعتبر مراقبون أن حركة النهضة تلمح إلى اسم سمير بالطيب القيادي في حزب المسار اليساري الذي عينه الشاهد وزيرا للزراعة.

وسمير بالطيب وحزبه معروفان بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة الإسلامية.

لكن حركة النهضة قالت إنها لن تصل بعد إلى حد رفض الحكومة كاملة من أجل ملاحظات.