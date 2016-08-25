ارسال 20 دبابة تركية إلى سوريا في اطار عملية جرابلس

ذكر مسؤول تركي كبير الخميس، أن أكثر من 20 دبابة تركية دخلت سوريا الآن وسيتم إرسال المزيد إن تطلب الأمر.

وقال المسؤول "نحتاج معدات التشييد لفتح طرق وربما نحتاج المزيد في الأيام القادمة، لدينا أيضا حاملات جند مدرعة يمكن استخدامها على الجانب السوري. وقد نستخدمها حسب الحاجة".

هذا وارسلت تركيا عشر دبابات اضافية إلى الاراضي السورية الخميس غداة هجوم خاطف شنه مقاتلو فصائل المعارضة السورية المدعومة من انقرة واتاح السيطرة على بلدة جرابلس الحدودية من ايدي تنظيم "داعش".

وبحسب مصور فرانس برس فإن عشر دبابات وسيارات اسعاف اجتازت الحدود قرب مدينة كركميش التركية الصغيرة في جنوب شرق البلاد ودخلت الاراضي السورية.

فيما ذكر شاهد من رويترز أن مزيد من الدبابات التركية تدخل شمال سوريا انطلاقا من منطقة قرب بلدة قرقميش الحدودية.

هذا ونجح الجيش الحر بالسيطرة على مدينة جرابلس وطرد داعش منها بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية، شارك في المعركة قرابة خمسة آلاف عسكري إضافة إلى دعم تركي جوي ومدفعي.

هذا وأعلن مسؤولون عسكريون أميركيون أن طائرات حربية أميركية قصفت مواقع لداعش دعما لهذه الحملة العسكرية.

