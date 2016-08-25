المقاومة الإيرانية توثق جرائم نظام الملالي في طهران

واجه اية الله حسين منتظري نائبُ المرشد الايراني السابق اعضاءَ "فرق الموت" التي نفذت قبل 28 عاما حملةَ اعدامات داخل السجون الايرانية لالاف المعارضين الايرانيين قائلاً "ما قمتم به أبشع جريمة ترتكب في الجمهورية الإسلامية والتاريخ سوف يديننا، وسوف يسجل أسماءكم في قائمة المجرمين".

تسجيلٌ جديد يدين النظامَ الإيراني ظل مخفيا منذ العام 88 من القرن الماضي نشره أحمد منتظري نجل ُحسين منتظري يتزامنُ مع الذكرى الثامنة والعشرين وقد أزعج به السلطات الايرانية وطالبته برفعه فورا من مواقع التواصل الجتماعي.

بلدية ُباريس الثانية والمعارضةُ الايرانية نظمت بهذه المناسبة معرضا عن هذه المجزرة من خلال نشر صور الذين تم تعذيبُهم واعدامُهم لاحقا في مقابر َجماعية.

وقال رئيس بلدية باريس 2 جاك بوتو "نستقبل اليوم في بلدية باريس الثانية معرض ذكرى مجزرة اليمة وقعت قبل ثمانية وعشرين عاما لألقاء الضوء على ماحدث ومعرفة المسؤولين الايرانيين الذين نفذوا هذه الجريمة ضد طالبي الحرية".

كما طالبت وزيرة ُحقوق الانسان الفرنسية السابقة راما ياد بتقديم الذين نفذوا هذه الجريمةَ للمحاكم الدولية وعرضِ اسمائِهم امام مؤتمر حقوق الانسان المقبل في جنيف .

كما ضم المعرضُ بعض مقتنيات الاشخاص الذين أعدموا ورسائلَ مكتوبة تفضح ممارسة َالسجانيين تم تسريبُها من السجون الايرانية قبل اعدامهم.

فيما قال رئيس بلدية باريس 1 جون فرانسوا لوكاريت "المهم في هذه الذكرى الاليمة ان نفتح اعيننا على من قام بهذه الجريمة النكراء ونكشف للعالم اسمائمهم وان نقدمهم للمحاكمة لانهم قامو باعدام معارضيهم وهذه جريمة تسير عليها ايران لحد الآن".

معرضُ المقاومة الايرانية قام بتوثيق فتاوَى الخميني وبعضِ رجال الدين التي بموجبها تم تصفية الالاف من المعارضين كما وثقت اعترافات حسين منتظري نائب الخميني انذاك الجريمة َالتي قام بها نظام الملالي قبل 28 عاما.

وسينتقل هذا المعرض لدول اوروبية أخرى من اجل ايقاف تزايد الاعدامات المستمرة في ايران.