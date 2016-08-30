انقلابيو اليمن يستغيثون بـ"أبو عزرائيل"

هذا ما اختاره الحوثيون حليفاً على ما يبدو، إنه يلقب "أبو عزرائيل" من قادة ميليشيات الحشد الشعبي المتهم بجرائم حرب ضد المدنيين السنة في العراق، والآن اختاره وفد الحوثيين حليفاً، ليقابلوه في مستهل جولة تشمل عواصم الحلف الإيراني، من بغداد إلى طهران وحزب الله في بيروت.

فبدا ما يسمى بـ "أبي عزرائيل" يتبجح بالتلفظ بالتهديدات، بدأ المغيث الذي يطمح الحوثيون إلى الاستغاثة به.

كما التقى الحوثيون في بغداد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الذي حرص على مباركة الحوثيين ورفض جهود استعادة الشرعية اليمنية للنظام في البلاد.

بغداد هي المحطة الأولى في جولة الحوثيين، ولكنها ليست الوحيدة حيث ينوي وفد الانقلابيين التوجه منها إلى لبنان لتكون بعدها طهران المحطة الأخيرة.

بينما يعكف وزير الخارجية الأميركي جون كيري على بذل جهود تصب في مصلحة المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية، وفي وقت يفترض فيه كذلك أن يلتقي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، بوفدي الحكومة والانقلابيين.

وباتت ميليشيات الحوثيين والانقلابيين وقوات المخلوع تجني فشلاً بعد فشل، فبعد فشلهم في جني ثمار مشاورات ومفاوضات الكويت الأممية للسلام في اليمن التي استغرقت نحو تسعين يوما، وبعد فشلهم وعدم قدرتهم في نقل معاركهم من الداخل اليمني إلى الحدود السعودية، وشل قدرتهم على الحركة في التنقل والقصف باستخدام صواريخ متطورة في المعارك التي يخوضونها في مواجهة القوات الحكومية اليمنية.

ها هم يبحثون عن تحقيق أي شيء يثير الاهتمام أو يسترعي الانتباه، فهم يقدمون على القيام بزيارة لدول ذات علاقة مباشرة بإيران أو أن تكون لإيران اليد الطولى في تلك الدول كالعراق أو دول تسيطر على مجريات الأحداث فيها ميليشيات أو ما يشبه الأحزاب المارقة التي تتبناها إيران.

فوفد الانقلابيين قام بزيارة إلى بغداد، باحثاً عن دعم في الحصول على اعتراف عراقي بما يسمى المجلس السياسي الأعلى.