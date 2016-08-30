"الحدث" تستضيف اليوم مصممة البوركيني

تستضيف قناة الحدث الأربعاء عاهدة الزناتي مصممة البوركيني مباشرة من سيدني في أستراليا الساعة 10:15 غرينتش صباحا الواحدة والربع بعد الظهر بتوقيت السعودية.

وكانت عاهدة مسعود زناتي، مصممة هذا اللباس قد دافعت عن فكرتها في مقال مطول في صحيفة "الغارديان" البريطانية. فيه روت الأسترالية اللبنانية الأصل البداية التي تعود إلى عام 2004، قائلة إن "الفكرة برمتها بدأت حين واجهت ابنة أختي بعض المشاكل في الانخراط ضمن فريق كرة الشبكة في مدرستها، وكان على أختي الكفاح لاحقاً من أجل انتزاع هذا الحق لابنتها المحجبة. وتابعت أنه عندما قبلت الفتاة ضمن الفريق الرياضي ذهبت العائلة لتشجيعها، ولكن عايدة لم تشعر بالارتياح حين رأت ابنة أختها بلباس غير مناسب للرياضة وتتصبب عرقاً، فخطرت الفكرة ببالها، وتساءلت حين عادت إلى منزلها لم لا تصنع لباساً يناسب النساء المحجبات أكثر لاسيما في الأنشطة الرياضية. وقالت "أردت ألا يحرم أي شخص من أنشطة رياضية بسبب قيود تفرض بداعي التعفف".