اتفاق على تسليم معضمية الشام بريف دمشق إلى نظام الأسد

أفاد ناشطون سوريون بتوصل النظام ووفد من المعارضة في مدينة المعضمية بريف دمشق، إلى اتفاق يقضي بتسليم المدينة للنظام خلال أيام.

وبحسب ناشطين من داخل المدينة فقد تضمن الاتفاق بنودا أهمها خروج جميع المسلحين غير الراغبين في تسليم أسلحتهم بإتجاه إدلب



وخروج المدنيين وتسليم جميع الأسلحة في المعضمية، الثقيلة منها والمتوسطة والخفيفة وحتى الأسلحة الفردية، بالإضافة إلى إعداد قوائم بأبناء مدينة معضمية الشام الغير راغبين بتسوبة أوضاعهم وترحيلهم إلى الشمال السوري.



كما تضمن الاتفاق دخول مؤسسات النظام وحل كل المؤسسات الثورية على رأسها المجلس المحلي لمدينة المعضمية، وتشكيل كتيبة تحمل اسم الشرطة الداخلية بقيادة مشتركة من أهالي المعضمية وقوات النظام.



وأفاد ناشطون أن الاتفاق يفترض تنفيذه بداية الأسبوع المقبل، فيما أكدّ مصدر في الهلال الأحمر السوري أن تنفيذ الاتفاق سيبدأ غداً، وأشرف على الاجتماع ضباط روس وممثلي عن النظام اجتمعوا مع اللجنة المندوبة عن المعضمية.