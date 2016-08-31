تركيا: عملياتنا العسكرية بسوريا مستمرة حتى زوال التهديد

نفت تركيا إعلانات أميركية سابقة عن التوصل إلى اتفاق في شمال سوريا بين الجيش التركي ووحدات حماية الشعب الكردية.

وجاء النفي التركي على لسان وزير الخارجية الذي اعتبر الإعلان الأميركي بشأن الهدنة في سوريا أمراً غير مقبول. وقال إن العمليات العسكرية في سوريا ستستمر حتى زوال تهديد أمن تركيا القومي. كما اعتبر أن تصريحات الخارجية الأميركية حول أهداف عملها في سوريا غير مقبولة، مطالبا إياها بالإيفاء بتعهداتها حول انسحاب فصائل حماية الشعب الكردية إلى شرق نهر الفرات.

من جانبه شدّد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل على ضرورة العمل مع تركيا وقوات سوريا الديمقراطية معاً لمحاربة داعش، معتبرا أن الدور التركي لم يتراجع في دعم المعركة ضد التنظيم.

يذكر أن الجيش التركي بدأ بالتعاون مع الجيش السوري الحر عملية عسكرية في شمال سوريا (درع الفرات) فجر الأربعاء الماضي، تستهدف تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية.

وبعد ساعات على بدء الهجوم، تمكنوا من السيطرة على مدينة جرابلس، التي كانت تعد أحد آخر معقلين متبقيين لداعش في محافظة حلب. كما سيطروا في الأيام الأخيرة على عشرات القرى جنوب جرابلس.

