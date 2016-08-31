هل يكون البروكيني للرجال؟

بعد ملاحظتها عدم وجود أي ملابس رياضية محتشمة في العالم، قررت مصممة البوركيني عاهدة زناتي أن تقوم بتصميم ملابس تناسب من اختاروا الاحتشام في أستراليا.

وفي مقابلة مع قناة الحدث قالت زناتي إنها أرادت لبنات عائلتها أن يتمتعن بالرياضة بملابس مناسبة.

واعتبرت عاهدة الزناتي أن المرأة لها الحق في اختيار الاحتشام إذا رغبت بذلك، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن يعتبر السياسيون في فرنسا البوركيني زيا إسلاميا.

واقترحت عاهدة الزناتي اسم "البروكيني" للباس بحر محتشم للرجال إذا قامت بتصميمه، إلا أنها أشارت إلى أن شركتها لم تقم بتصميم هذا النوع من اللباس بعد.