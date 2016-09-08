رحلة لجوء على الحمير والكراسي المتحركة دامت عامين

جحيم الحرب في سوريا ونيران النظام التي تترصد وتحصد حياة آلاف السوريين دفعتهم للفرار بعيدا عن بلدهم .. المعاناة التي حملها السوريون معهم في رحلة اللجوء تنوعت.

لكن ايلان وجيلان كانت لهما قصة مختلفة ..فمأساتهما ولدت معهما بمرض ضمور العضلات الذي حرمهما من الحركة .. ووسط الملايين قطعوا آلاف الكيلومترات مقعدين على كراسيهم المتحركة.

رحلتهم الشاقة استغرقت عامين كاملين، قطعوا خلالها مالا يقل عن 2500 كم.

اتجهوا في البادئ الأمر إلى الحدود السورية التركية, لكن الشرطة التركية لم تكن رحيمة بهم.

وعندما كان تنظيم داعش أمامهم وبراميل النظام خلفهم, لم يبق لهم سبيلا إلا البحر وقوارب المهربين المتهالكة.

وهنا في مخيم للاجئين في اليونان وصلا إيلان وجيلان رفقة والدتهما شهر مارس الماضي, يعيشون ظروفا أقل ما توصف بأنها قاسية.

وبالرغم من قسوة الحياة في هذا المخيم الصغير, إلا ان إيلان مازال متمسكا بحلمه في الوصول إلى ألمانيا ويقضي يومه بتعليم عشرات الأطفال السوريين اللغة الانجليزية علها تكون عونا لهم في حياة اللجوء التي تنتظرهم.