بالفيديو.. تعامل لا إنساني مع الأفغان في إيران

كل ألوان التعذيب تمارس ضدهم رغم انهم من نفس الطائفة التي يزعم النظام الايراني الدفاع عنها، إنهم الهزارة الذين فروا من الحرب في بلادهم أفغانستان إلى إيران ليجدوا العسف أو استغلالهم في سوريا والعراق.

وما دعا منظمات حقوقية وقادة في الهزارة اللاجئين في إيران للاحتجاج على أفعال النظام الايراني تعاظم الاضطهاد الممنهج لآلاف منهم في المدن الايرانية آخرها في مدينة شيراز حيث وضع العشرات في أقفاص معصوبي الاعين ومكبلين وتم التشهير بهم في الشوارع بوصفهم مجرمين.

وأصبح المنظر الذي شهدته شيراز معتادا في مدن إيرانية عدة.

ويؤكد ناشطون أفغان ان هذه الممارسات هي العنوان لسياسة النظام في طهران المنهجية لاستغلال الافغان الهزارة الموجودين في إيران في حروبها بالوكالة، وأن رفض الأغلبية الساحقة من اللاجئين الأفغان الذين يصل عددهم إلى 3 ملايين في إيران جعل اضطهادهم والتنكيل بهم مشروعا في نظر الحرس الثوري والأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية.

وتعتبر قبائل الهزارة أقلية شيعية تسكن أفغانستان حيث تبلغ نسبتهم 35% ويسكنون المرتفعات والمناطق الوسطى والشمالية من البلاد، كما يعتنق أغلبهم المذهب الجعفري



