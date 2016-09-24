النمسا: تزايد الهجمات على مراكز اللاجئين

تزداد الهجمات بمختلف أنواعها على مراكز طالبي اللجوء في النمسا لتتضاعف هذا العام، وفقا لأرقام حكومية نشرت السبت.

وقال وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا ردا على لجنة تحقيق برلمانية إن 24 هجوما سجلت في النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع 25 لكامل العام 2015.

وراوحت الحوادث بين هجمات بالحامض ورشق بالحجارة من خلال النوافذ أو كتابات عنصرية أو نازية على الجدران فضلا عن مواقف تتضمن كراهية في شبكة الإنترنت.

وندد النائب المعارض عن الخضر البرت شتاينهاوزر، الذي طلب التحقيق، بارتفاع وتيرة "نقاش سياسي محتدم حول طالبي اللجوء".

وقال في هذا السياق "في ظل أجواء من عدم التسامح في السياسة (...) لا عجب أن يعتبر البعض تلك الهجمات مشروعة".

وشهدت النمسا تدفق 90 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء العام الماضي، فيما يعتبر أحد أعلى المستويات من حيث عدد السكان في أوروبا.