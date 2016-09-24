على وقع مجازره في حلب.. الأسد مستعد للتقيد بالهدنة

تتواصل الاشتباكات بين قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها من طرف، وفصائل المعارضة من طرف آخر في عدة محاور جنوب وجنوب غرب حلب وشمال المدينة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات تجددت بين الطرفين في جبهة الشيخ سعيد جنوب حلب، وسط قصف طائرات النظام لمناطق في الشيخ سعيد والعامرية.

كما تجددت الاشتباكات بين الطرفين في منطقة الراموسة جنوب حلب، وفي محيط مخيم حندرات بريف حلب الشمالي وسط أنباء أولية عن تقدم قوات النظام وسيطرتها على نقاط وسيطرتها على نقاط جديدة بالمنطقتين.

هذا وكانت لجان التنسيق المحلية افادت بمقتل نحو مئة مدني جراء القصف على حلب وبلدات ريفها.

واشارت اللجان إلى أن من بين القتلى 23 طفلا و9 سيدات قضوا خلال القصف الروسي وقصف النظام على الاحياء الشرقية لحلب، اضافة الى مدينة الباب وقرية بشتاقين في الريف الغربي.

وفي ريف حماة الشمالي، قتل اكثر من 20 عنصرا تابع للجيش السوري الحر جراء غارات استهدفت مقرا لهم. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان استهدفت طائرات حربية مقرا للفصيل المقاتل بالقرب من النقطة 50 التي تسيطر عليها قوات النظام شمال شرق بلدة قمحانة.

وعجزت فرق الإنقاذ عن الوصول إلى المقر المتهدم، بسبب تكرر استهدافه من قوات النظام، كما لم تتمكن من إرسال آليات للمساعدة في انتشال جثث القتلى.

وفي موازاة هجوم النظام الجوي والبري على حلب، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أكد استعداد نظام الاسد لتنفيذ الاتفاقية بين موسكو وواشنطن حول الهدنة في سوريا.

وقالت الوزارة إن وليد المعلم، خلال لقاء جمعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد موافقة نظام الأسد على الاتفاقيات الروسية الأمريكية واستعدادها لتنفيذها.

وأعلن المعلم، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء، أن الجانبين توصلا "إلى نتيجة جيدة جدا" خلال محادثاتهما بحسب تعبيره.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم تتحدث أبدا عن خطة "ب" حول التسوية في سوريا لأنها لا ترى حلا عسكريا للأزمة هناك وأضاف أن نظيره الأميركي يشاطره نفس وجهة النظر.



وأكد لافروف أن المطالبة برحيل الأسد يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي.



وحث على عدم الإصغاء إلى الأطراف التي تعمل على تقويض قرارات مجلس الأمن الدولي التي تقضي بوضوح بوجوب وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة بعد تهديدهم ببعدم المشاركة في المفاوضات ما لم يتقرر مصير الأسد.



وفيما يتعلق بالربط بين فصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين في سوريا بحظر طلعات الطيران الحربي للنظام اعتبره غير مقنع ومصطنع.



وحمل لافروف التحالف مسؤولية السيطرة على الفصائل المقاتلة في سوريا على اعتبار أنها القادرة على إعطاء أوامر لها وطالبها بالكف عن دعمها ما لم تبتعد عن مواقع الإرهابيين.