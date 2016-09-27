البنتاغون: داعش مصمم على استخدام "كيمياوي" في الموصل

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جيف ديفيز، إن تنظيم داعش مصمم على استخدام الأسلحة الكيمياوية وسيجربونها على الأرجح مع تقدم القوات العراقية نحو الموصل.

يأتي هذا التصريح بعد أسبوع من قصف التنظيم القوات المشتركة في قاعدة القيارة العسكرية جنوب الموصل بقذيفة تحمل آثار غاز الخردل السام بحسب مصادر أميركية.

وكان الكابتن بالبحرية جيف ديفيز أكد أن نتيجة الاختبار الأول الذي أجري على القذيفة جاء إيجابيا فيما يتعلق باستخدام غاز الخردل لكن اختبارين لاحقين كانا غير حاسمين وتخضع القذيفة لمزيد من الاختبارات.