حلب تخسر خبزها ودواءها.. وأطفالها تحت الأنقاض

بعد توقف الكثير من مستشفيات حلب عن العمل، استهدفت غارات جديدة اليوم أكبر مستشفيين شرق المدينة هما مستشفى عمر بن عبد العزيز في حي المعادي ومستشفى القدس في حي الصاخور.



وأكدت الجمعية الطبية السورية الأميركية التي تدير المشفيين بأن طائرات النظام وروسيا استهدفت المستشفيين بشكل مباشر ما أوقفهما عن العمل.

كما قتل 17 وجرح آخرون في قصف لقوات النظام استهدف مركزا لتوزيع الخبز في حي المعادي شرق حلب إضافة إلى مراكز إنسانية أخرى.

من جهتها المعارضة أكدت أن قواتها تصدت لهجوم النظام رغم ادعاءاته بتحقيق بعض المكاسب المحور وتحديدا في حلب القديمة "حيث يحاول النظام ان يتقدم من جهة القصر العدلي لكنه فشل وخسر مجموعة من قواته".