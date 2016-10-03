السعودية: اعتماد "جاستا" يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي

اعتبر مجلس الوزراء السعودي أنّ إقرار الكونغرس الأميركي لقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصارا بجاستا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، إذ يضعفُ الحصانة السيادية ما سوف يؤثّر سلباً على كل الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن الأمل بأن تسود الحكمة ويتخذ الكونغرس الأميركي الخطوات اللازمة، لتجنّب العواقب "الوخيمة والخطيرة" التي قد تترتب على سن قانون جاستا، بحسب البيان السعودي.

وأشارت السعودية إلى مبدأ المساواة والحصانة السيادية، الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، فيما يُشكّل قانون جاستا خرقاً له وأيُّ خرق من هذا النوع ستكون له تبعات على جميع الدول.