القوات السعودية تصد هجوما لميليشيا الحوثي قبالة الربوعة

صدت القوات السعودية هجوما للميليشيات على حدودها مع اليمن. وقالت المصادر إن الهجوم وقع قبالة منطقة الربوعة، إلى جهة عسير.

واستهدفت مرحيات الأباتشي السعودية مواقع الميليشيات قبالة منفذ الطوال من جهة جازان محققة إصابات مباشرة.

هذا وشنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع في صنعاء شملت جبل نقم، وقاعدة الديلمي الجوية والكلية الحربية ومعسكر ألوية الصواريخ في فج عطان، كما طالت الغارات مواقع في جبهة نهم وفي مدينة الحديدة غرب اليمن.

سياسيا جدد الوفد الحكومي اليمني المفاوض تعاونه الكامل مع المبعوث الأممي، واعتبر في بيان له أن إعلان الانقلابيين ما سمي بحكومة إنقاذ تعد محاولة استباقية لإعاقة جهود السلام الأممية.

في شأن آخر تتواصل تحذيرات الهيئات الدولية من مجاعة حقيقية تضرب المدنيين بسبب نقص الغذاء والدواء واستمرار الأزمة السياسية آخرها تواصل التجاذب بشأن هيكلة البنك المركزي اليمني.

حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 28 مليون نسمة لم يعد لديهم ما يكفي من الغذاء.

ونقلت رويترز عن دبلوماسيين ومسؤولين يعملون في مجال الإغاثة أن الأزمة التي تغلف البنك المركزي قد يكون لها أثر سلبي على المواطنين اليمنيين.

حيث قال محافظ البنك المركزي الجديد ناصر القعيطي إنه ورث من الحوثيين بنكا بلا أموال .