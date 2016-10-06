تركيا: لن نسمح بأي نقاش بشأن وجودنا في العراق

في إطار الأزمة المتصاعدة بين بغداد وأنقرة، رد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش على وصف البرلمان العراقي للتواجد العسكري التركي شمال العراق بالاحتلال، رد بأن العراق يشهد انقساماً كبيراً، وأن التواجد التركي هو بهدف إعادة الاستقرار. ووصف كورتولموش التواجد التركي في معسكر بعشيقة بأنه غير قابل للنقاش.

التراشق بالتصريحات أكثر مصطلح يُعبِّر عن واقع الحال الذي وصلت إليه العلاقة بين بغداد وأنقرة، في ظل زيادة التوتر المضطرد بين البلدين.

آخر أحداث القصة المستمرة، المتمحورة حول معركة الموصل المرتقبة، والحرب ضد داعش؛ هي الرد التركي على لسان نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش، الذي برر الوجود العسكري التركي شمال العراق، بأن العراق - بالأصل - يشهد انقساماً حاداً، يحتم هذا التواجد بهدف تحقيق الاستقرار.

في تسلسل القصة تجلت سابقة هجوم البرلمان العراقي على تركيا، الذي اعتبر تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية احتلالاً وعداءً، لحق ذلك استدعاءات متبادلة لسفيري البلدين، لإبلاغهما باحتجاج الطرفين.

وفي هذا الصدد قال نعمان قورتولموش نائب رئيس وزراء تركيا إن "التواجد التركي في معسكر بعشيقة العراقي، أو وجود القوات التركية في سوريا بسبب العمليات الجارية، ليس له علاقة باحتلال أو تدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان". مضيفا أن تركيا "موجودة في معسكر بعشيقة العراقي لحل الصراع السياسي الناجم عن تنظيم إرهابي، ولتوفير الأمن للمواطنين في الموصل".

المواجهة المتصاعدة، حسمها نائب رئيس الوزراء التركي قورتولموش بمنع طرح أمر تواجد القوات التركية في معسكر بعشيقة العراقي للنقاش، المعسكر الذي يبعد عن الموصل 30 كيلومتراً، وزودته تركيا بـ 150 جندياً إضافياً، برفقة 25 دبابة في ديسمبر الماضي؛ مما يلمح - بحسب محللين - إلى حجم التحضير التركي الكبير والجاد لمعركة تحرير الموصل، من خلال قواتها، أو القوات المحلية لإقليم كردستان العراق التي تدربها وتدعمها.

مراقبون يتساءلون هذا الإصرار التركي على التواجد والتمدد داخل شمال العراق، بموازاة التصعيد في التراشق بالتصريحات، بين بغداد وأنقرة، هل كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعني فعلاً أنه سيؤول إلى حرب إقليمية، أم هو تصريح غير مسؤول - بحسب الخارجية التركية - وأنه لا يعكس آراء شريحة كبيرة في العراق.