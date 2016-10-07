أوباما يعلن حالة الطوارئ في ساوث كارولاينا بعد "ماثيو"

أعلن الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ في ساوث كارولاينا بسبب الإعصار ماثيو الذي دمر ثمانين في المئة من مباني هايتي و قتل أكثر من 330 شخصا .

وضرب الإعصار ماثيو وهو أول إعصار كبير يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات جزر البهاما يوم الخميس في الوقت الذي يتجه فيه صوب فلوريدا بعدما قتل 265 شخصا على الأقل في منطقة الكاريبي معظمهم في هايتي.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن العاصفة التي تحمل رياحا شديدة الخطورة بسرعة 220 كيلومترا في الساعة ضربت الجزء الشمالي الغربي من البهاما في طريقها إلى ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن الرياح المصاحبة لماثيو انخفضت سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة لكن من المرجح أن يظل إعصارا من الفئة الرابعة على مقياس سافير سمبسون المؤلف من خمسة مستويات لشدة الرياح. وتابع المركز أن الإعصار يقترب من الولايات المتحدة وأنه إما يتجه مباشرة نحو ولاية فلوريدا أو يمر فوق ساحلها بسرعة كبيرة ليل الجمعة.

وقال مسؤولون محليون إن نحو 261 شخصا لقوا حتفهم في هايتي ونزح الآلاف بعد أن دمرت العاصفة منازل واقتلعت أشجارا وغمرت مناطق بالمياه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال مركز الأعاصير إنه من المبكر للغاية التنبؤ أين سيتسبب الإعصار ماثيو بالضرر الأكبر في الولايات المتحدة لكن التحذيرات من الإعصار شملت ساحل الأطلسي من جنوب فلوريدا وجورجيا وحتى ساوث كارولاينا.

وذكرت قناة (ويز) المتخصصة في مجال الأحوال الجوية أن أكثر من 12 مليونا من سكان الولايات المتحدة يقيمون في المناطق التي شملتها التحذيرات والتنبيهات بشأن الإعصار.

وازدحمت الطرق في فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا كما نفدت الامدادات من محطات الوقود والمتاجر مع اقتراب العاصفة التي تحمل معها ارتفاعا في الأمواج وأمطارا غزيرة ورياحا تسارعت في الليلة الماضية لتبلغ سرعتها حوالي 205 كيلومترات في الساعة.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الضرر قد يكون "كارثيا" إذا ما ضرب الإعصار مباشرة ولاية فلوريدا وحث نحو 1.5 مليون شخص في الولاية على اتباع إرشادات الإخلاء.

وقال في المؤتمر الصحفي "إذا كنتم مترددين في الإخلاء فقط فكروا في كل من قتلوا. الوقت ينفد ومن الواضح أن هذا (الإعصار) سيوجه ضربة مباشرة أو سيمر على الشاطئ وسيكون لدينا رياحا بقوة إعصار."

ويتوقع أن ترتفع الأمواج إلى 2.7 متر.

وقال سكوت "لا تركبوا الأمواج ولا تسيروا على الشاطئ. هذا سيقتلكم."



