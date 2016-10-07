كيري: أعمال روسيا بسوريا تستدعي تحقيقا في جرائم حرب

في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفرنسي اعتبر وزير الخارجية الأميركية جون كيري ان ما تقوم به روسيا من اعمال عسكرية إلى جانب النظام في سوريا يستدعي تحقيقا في جرائم حرب.

وطالب كيري النظام السوري و روسيا تفسير استمرار استهدافهم للمشافي و الأحياء السكنية في سوريا مؤكدا العمليات العسكرية ضد المدنيين تستوجب فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب ومحاسبة مرتكبيها.

وقال "ما يحدث في سوريا مقلق للغاية فأمس قصف النظام السوري مستشفى اخر ما ادى لمقتل 20 شخصا و اصابة مئة اخرين. يجب على النظام و روسيا تفسير سبب استمرار استهداف المنشئات الطبية والأحياء السكنية. ان العمليات العسكرية ضد المدنيين تستوجب فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي في سوريا. ويجب محاسبة النظام وروسيا لهذه الجرائم حيث لا يمكن اعتبار قصف المشافي غير مقصود بل هي استراتجية ترهيب وقتل المدنيين لأهداف عسكرية للنظام".

من جهته حث وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرلوت روسيا على بذل كل ما في وسعها للضغط على نظام الأسد لإنهاء المأساة في سوريا ناقلا تحذيرات دي ميستورا حول امكانية دمار حلب خلال اسبوعين إذا استمرت الأوضاع على هذه الوتيرة من التصعيد العسكري للنظام وروسيا على المدينة.

