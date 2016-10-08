حزب العدالة والتنمية المغربي يتصدر المشهد الانتخابي

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فجر تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 99 مقعدا، يليه "الأصالة والمعاصرة" بـ 80 مقعدا.

وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثا بـ31 مقعدا، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا بـ30 مقعدا، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا، ثم الاتحاد الدستوري في المرتبة السادسة بـ16 مقعدا.

ويعانق حزب العدالة والتنمية مجددا صدارة الانتخابات التشريعية في المملكة المغربية، بعد فرز 90% من الأصوات أعطته 99 مقعدا نيابيا، متقدما على حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بـ 19 مقعدا، وفق النتائج غير النهائية التي أعلنها وزير الداخلية المغربي.

وشهدت الانتخابات مشاركة 43 في المئة من إجمالي عدد المقترعين أي بتراجع بلغ 2 % عن تجربة 2011، حيث سجلت مشاركة ستة ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ناخب وناخبة من أصل حوالي ستة عشر مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية.

وكان حزب العدالة والتنمية دعا خلال التصويت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه تجاوزات عدد من رجال وأعوان السلطة للتأثير على إرادة الناخبين. وهو ماردت عليه وزارة الداخلية بالقول إنه يندرج في إطار صراعات الأحزاب المتنافسة وفي أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات، خرج أنصار حزب التنمية والعدالة إلى الشوارع محتفلين بالفوز الجديد الذي منحهم فرصة أخرى لإدارة البلاد لكن ربما عبر تحالفات مضنية ووسط تحديات عديدة.