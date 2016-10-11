بريطانيا تدعو لتظاهرات ضد روسيا لوقف حربها في سوريا

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن نرى تظاهرات ضد روسيا لوقف حربها في سوريا، وإنه يتعاطف مع مطلب إقامة منطقة حظر طيران في سوريا.

ودعا جونسون إلى جلسة طارئة لمجلس العموم البريطاني، لبحث الوضع الإنساني في حلب، لتكثيف الضغط على الأسد وروسيا من خلال العقوبات، وكذا إقامة تظاهرات ضد روسيا لوقف حربها في سوريا.

وقال المسؤول البريطاني إن هنالك دلائل على أن روسيا هي من قصفت قافلة الإغاثة في حلب، مشيرا إلى أن ذلك القصف دمر كل أمل في وقف النار.

مذكرا في السياق ذاته أن روسيا استخدمت 5 مرات الفيتو لحماية موقفها في مجلس الأمن.

والتزم وزير الخارجية البريطاني بضرورة أن تتحمل بلاده حصة من اللاجئين. لافتاً إلى أن تصرفات الأسد وموسكو في سوريا تثير الاشمئزاز، ويجب وقف القصف الروسي أولا ووقف الدُمى التي يحركها النظام السوري.

وأكد جونسون أن الحل الوحيد في سوريا تحقيق هدنة والتقدم بالحل السياسي، مضيفاً أن بوتين سيحول روسيا إلى رماد إن استمر في سياساته، وأن مرتكبي الجرائم في سوريا يجب أن يقدموا للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشاد الوزير البريطاني في معرض حديثه بفرق الإغاثة العاملة في سوريا.