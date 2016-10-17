معركة تحرير الموصل تنطلق.. وداعش يدعو عناصره للانسحاب

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء عملية استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش.

وقال العبادي في كلمة في التلفزيون الرسمي وقد أحاط به كبار قادة القوات المسلحة "يا أبناء شعبنا العزيز يا أبناء محافظة نينوى الأحبة لقد دقت ساعة الانتصار وبدأت عمليات تحرير الموصل".

وتابع "أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات لتحريركم من بطش وإرهاب داعش".

وأكد العبادي أن دخول الموصل سيقتصر على الجيش العراقي والشرطة.

وقال بريت ماكجورك ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد داعش على "تويتر" "إننا فخورون أن نقف مع العراقيين في عملية الموصل".

وأفاد مراسل "الحدث" بأن راجمات الصواريخ والمدفعية بدأت بقصف داعش في محيط الموصل. وقالت عمليات نينوى إن القوات الأميركية تقصف داعش بالصواريخ من قاعدة القيارة.

داعش يدعو عناصره للانسحاب

ومع الاعلان عن بدء عملية استعادة الموصل قال قائد عمليات نينوى ان القوات الاميركية بدات باطلاق صورايخ ذكية على مواقع التنظيم في المدينة ، فيما اكدت مصادر الحدث ان القوات العراقية بدأت عمليات القصف التمهيدي .

إلى ذلك قال مراسل الحدث إن أصوات انفجارات ضخمة تسمع في المدينة مؤكدا ان تنظيم داعش دعا عناصره عبر مكبرات الصوت للإنسحاب من المدينة .



وكان قيادي في قوات البيشمركة قد كشف لوكالة الأناضول عن أن سلاح المدفعية التابع للجيش الأميركي قصف لأول مرة، مساء السبت، مواقع تنظيم "داعش" قرب مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأوضح عمر حسين، قائد قوات البيشمركة المنتشرة على محور معسكر بعشيقة، الذي يبعد عشرين كيلومترا عن مركز الموصل، أن جنوداً أميركيين أقاموا معسكراً على محور بعشيقة قبل مدة قصيرة، مشيراً إلى أن المدفعية الأميركية ستواصل قصفها لمواقع "داعش".

من جهته، قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، إن الاستعدادات لمعركة الموصل قد انتهت وحان الوقت للبدء بالمعركة وطرد مسلحي داعش من المدينة.

وأضاف البرزاني أنه تم التنسيق مع بغداد، وجرى الاتفاق على كيفية عمل مختلف القوى والوحدات المشاركة في العملية. وأكد أن هناك تنسيقا عاليا بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي، وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة المركزية على تشكيل لجنة سياسية عليا مشتركة للسيطرة على الوضع العام بعد استعادة الموصل.