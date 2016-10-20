ترامب وكلينتون.. سجالات عنيفة وتراشق اتهامات

بدأت آخر مناظرة، الخميس، بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون بدون مصافحة، كما انتهت أيضاً دون مصافحة، في مؤشر على حدة ما تضمنته تلك المناظرة. وبعيد انتهاء المناظرة أظهر استطلاع اولي لسي.إن.إن أن 52% من المشاهدين رأوا أن كلينتون فازت مقابل 39 في المئة لترامب.

واتسمت المناظرة بالحدة والتصريحات النارية، حيث تبادل المرشحان على مدى 90 دقيقة الاتهامات العنيفة في آخر مواجهة بينهما قبل عشرين يوماً من الانتخابات الرئاسية.

ترامب لكلينتون:" كذلبة وبغيضة".. وهي ترد:"أنت دمية بيد بوتين"

وبعدما استخدم ترامب ضد كلينتون تصريحات سابقة أدلى بها كل من منافسها في الإنتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بيرني ساندرز، ومدير حملتها الانتخابية جون بوديستا، أجابت وزيرة الخارجية السابقة مخاطبة ترامب "عليك أن تسأل بيرني ساندرز أي مرشح يؤيد. لقد قال إنك الشخص الأكثر خطراً الذي يترشح للانتخابات الرئاسية في التاريخ الأميركي المعاصر، وأنا أوافقه الرأي".

وتميزت المواجهة الأخيرة بين كلينتون وترامب بسجالات عنيفة وتبادل اتهامات من العيار الثقيل وصلت أكثر من مرة بالمرشح الجمهوري إلى حد تحقير منافسته، لدرجة أنه قال عنها إنها "كذابة" و"يا لها من إمرأة بغيضة"، بينما اتهمته وزيرة الخارجية السابقة بأنه "دمية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت إن الرئيس الروسي "يفضل ان يرى دمية رئيسا للولايات المتحدة"، وذلك رداً على قول ترامب إن بوتين "لا يكن أي احترام" لوزيرة الخارجية السابقة

وبدأت المناظرة في تمام الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينتش)، وتولى إدارتها الصحافي في شبكة "فوكس نيوز" كريس والاس، وتناول المحور الأول منها إضافة إلى مسألة المحكمة العليا قضيتي الحق في حيازة الأسلحة والإجهاض.

السلاح والهجرة والصدام الأول

في بداية المناظرة، قالت كلينتون إن على المحكمة العليا أن تقف إلى جانب الشعب وليس الشركات الغنية، متهمة ترامب بأنه يدعم حمل السلاح وشركات السلاح معه.

وحالما انطلقت عجلة الأسئلة، وقع الصدام القوي الأول بينهما حول ملف المهاجرين غير الشرعيين وخطة ترامب لترحليهم والتي قالت كلينتون إنها ستؤدي إذا ما طبقت الى "تمزيق البلاد". وقالت كلينتون "لا أريد أن أرى قوة الترحيل التي تحدث عنها دونالد (..) أعتقد أنها فكرة ستؤدي إلى تمزيق بلدنا".

بالمقابل ذكر الملياردير الجمهوري بأنه يعتزم إذا ما أصبح رئيسا بناء جدار فصل على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية. وقال ترامب إن "برنامجها هو ازالة الحدود. ستكون لدينا كارثة في التجارة والحدود".

ورداً على سؤال لمدير المناظرة بشأن ما نشره ويكيليكس نقلاً عن معلومات سرية تمت قرصنتها من الحساب البريدي لمدير حملتها جون بوديستا، قالت كلينتون إن ما قصدته في قولها إنها تأمل بحدود مفتوحة هو "سوق مشتركة في عموم النصف الشمالي من القارة الأميركية"، مضيفة "كنت اأحدث عن الطاقة".

وقالت كلينتون إنها صوتت من أجل حماية الحدود، لكن ترامب لديه رأي مختلف من المهاجرين، ووصفته بأنه يستغلهم في بناء مشاريعه ويهددهم بالطرد.

الإجهاض

وحول الإجهاض، قالت كلينتون إن "من حق المرأة اتخاذ القرار الحاسم الذي يحافظ على صحتها. أنا عكس ترامب لا أريد تمزيق عائلات وترحيلها، لأن ذلك ليس من قيمنا".

ورد ترامب قائلاً: "أنا مع تنظيم الإجهاض طالما يأخذ حياة المرأة وصحتها بعين الاعتبار".

التسريبات وحرب الدمى

واعتبرت كلينتون أن المهم في ويكيليكس أن موسكو ساهمت في التجسس على الأميركيين، وأعطت معلومات للموقع، وقاطعها ترامب قائلاً: "أنا لست دمية لروسيا. أنت الدمية"، واصفاً بوتين بأنه أذكى منها ومن أوباما في الشرق الأوسط "ولهذا تكرهه هيلاري"، وفق ما قال.

وكرر ترامب اتهامه لكلينتون بأنها دمرت 33 ألف رسالة إلكترونية بطريقة إجرامية.

الاقتصاد

أما في الشأن الاقتصادي، فقال ترامب إن خطة كلينتون الاقتصادية ستكون كارثية على البلاد، معتبراً أنه "ننفق ثرواتنا على بلدان أخرى ولا يمكن أن نواصل هذه السياسة".

وقالت كلينتون: أوباما أنقذ الاقتصاد حيث ورثه منهاراً من الجمهوريين، وما أطرحه توجه يمكن الاستفادة من فرص عمل أكثر، موضحة أنه "عندما تنتعش الطبقة الوسطى ينتعش النمو الأميركي".

لكن ترامب تساءل "هل من المناسب نشر تقرير عن الوظائف في فترة انتخابات؟".

النساء والفضائح

ووجه الصحافي الذي يدير المناظرة سؤالاً لترامب حول التحرشات، ورد ترامب: "لا أعرف هؤلاء النساء، حملة كلينتون وراء ذلك". وأضاف: لا يكنُّ أحد احتراماً للنساء مثلي.

وقالت كلينتون "ترامب دائماً يتهجم على المرأة وكرامتها وقيمتها الذاتية، ولا يعرف هو ما تشعر به المرأة جراء ذلك".

وكررت كلينتون ما قالته في المناظرة السابقة من أن المرشح الجمهوري "لا يعتذر عن أي خطأ يقوم به".

مؤسسة كلينتون

وقالت كلينتون "سعيدة بالحديث عن مؤسسة كلينتون، لأنها مؤسسة خيرية عالمية. هذه المؤسسة مكنت 11 مليونا حول العالم مصابين بالإيدز من الحصول على العلاج".

ووصف ترامب المؤسسة بـ"الإجرامية"، متسائلاً "لماذا لا تعيدين الأموال التي أخذتها من عدة بلدان؟".

وردت المرشحىة الديمقراطية: "نحن في المؤسسة أنفقنا 90% من أموالنا. مؤسسات ترامب تأخذ الأموال واشترت صورة كبيرة لترامب".

التلاعب

مجدداً أعاد ترامب اتهاماته بالتلاعب في الانتخابات، بينما ردت كلينتون بأنه "في كل مرة لا تكون الأمور في هوى ترامب يلجأ للاتهامات بالتلاعب".

ورفض ترامب التعهد باحترام نتيجة الانتخابات أياً تكن. وقال:" "سأنظر في الأمر في حينه"، مضيفاً "ما رأيته حتى الآن سيء للغاية"، في إجابة أثارت حفيظة كلينتون التي قالت "هذا أمر مروع".

وعقب مدير المناظرة الصحافي في شبكة "فوكس نيوز" كريس والاس على ترامب بالقول إن الديموقراطية الأميركية تقوم على تقليد عريق هو الانتقال السلمي للسلطة عبر اعتراف المرشح الخاسر بفوز منافسه، فرد ترامب قائلاً "أنا أقول لك إنني ساخبرك في حينه. سأترككم تعيشون التشويق، حسنا؟".

ولكن كلينتون انتفضت لهذه الإجابة واصفة تصريح منافسها بأنه "مروع" وقالت "إنه يحط من قدر ديموقراطيتنا ويشوهها. يفزعني أن يتخذ مرشح أحد حزبينا الرئيسيين مثل هذا الموقف".



نقاط ساخنة: حلب والعراق..

وعن سوريا والعراق، قالت كلينتون: سوريا ستبقى ملاذاً للإرهابيين بسبب الروس والإيرانيين.

في رأى ترامب أن أخطاء هيلاري هي التي أوصلت سوريا وحلب إلى هذه النقطة. وفي الشأن العراقي قال إن الموصل سقطت بيد الإرهابيين بعد مغادرة القوات الأميركية.

وانتقد ترامب "عنصر المفاجأة" بحرب الموصل، حيث أعلن عن المعركة قبل أشهر ما ساعد الإرهابيين، وفق ما قال. وقال: "الوضع أصعب كثيراً مما نفكر فيه". وأكد ترامب أن إيران تستولي على العراق.

ووجه مدير المناظرة سؤالاً لترامب عن حلب، لكن الأخير قاطعه وقال "إنها كارثة". وأضاف : "حلب سقطت وتمثل كارثة إنسانية، إنه أمر محزن، وكثير مما حدث هو بسبب كلينتون". وأشار إلى أن الجميع كان يعتقد أن الأسد سيرحل قبل سنتين، والآن تحالف مع روسيا وإيران.

وقال ترامب إن واشنطن تدعم كثيراً من المقاتلين، وتدفع لهم الأموال، وهي لا تعرف من هم.

وعن منطقة حظر الطيران التي تحدثت عنها المرشحة الديمقراطية في المناظرة السابقة، قالت كلينتون "سنوضح للروس والسوريين أن هدفنا توفير منطقة آمنة على الأرض".

