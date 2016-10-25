تركيا.. انفجار بأنطاليا بجنوب تركيا يسفر عن عدة إصابات

أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع انفجار في مرآب مركز "غرفة التجارة والصناعة" في أنطاليا جنوب تركيا صباح الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى لم يحدد بعد. وقد هرعت سيارات الإسعاف والقوى الأمنية إلى المكان.

من جهته، تحدث رئيس بلدية المدينة مينديريل توريل لشبكة "أن تي في" عن "اصابة ما بين 10 و12 مواطناً بجروح طفيفة بشظايا زجاج"، لكنه أكد أنه من "المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي محتمل ".

إلى ذلك، قال شاهد عند المبنى لقناة (سي.أن.أن ترك) إن الانفجار حطم النوافذ وأسفر عن سقوط مصابين.

يذكر أن أنطاليا منتجع سياحي كبير على الساحل التركي على البحر المتوسط. وفي أغسطس الماضي، أصاب صاروخان منشأة تجارية قرب المدينة في الإقليم دون أن يتسببا في سقوط مصابين.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجوم، لكن مسلحين أكرادا ويساريين نفذوا في الماضي هجمات مماثلة أغلبها ضد قوات الأمن.

وتعرضت تركيا لسلسلة من التفجيرات الدامية هذا العام وجهت أصابع الاتهام في بعضها إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وفي البعض الآخر إلى تنظيم داعش.

وفي تفجير انتحاري "داعشي" في أغسطس الماضي، قتل 50 شخصا على الأقل في هجوم على حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرقي البلاد.