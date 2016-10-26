ميليشيات الحشد ترفع شعارات طائفية بمعركة الموصل

أظهرت لقطات مصورة قرب برطله عناصر من ميليشيات الحشد المشاركة في عملية تحرير الموصل وهم يرفعون شعارات طائفية، رغم تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن العمليات العسكرية التي تخوضها القوات المسلحة العراقية تتم بدون شعارات طائفية.

