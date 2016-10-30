تركيا تتوعد بالرد على أي انتهاك لميليشيات الحشد بتلعفر

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أن أي محاولة لميليشيات الحشد الشعبي بإشاعة الرعب في تلعفر ستقابل برد تركي مناسب، مشيرا إلى أن تركيا ستعزز قواتها على الحدود العراقية.

في هذه الأثناء يستمر الخلاف بين بغداد وواشنطن حول معركة الموصل، التي أعلن البنتاغون توقفها لتقييم الوضع، فيما قال رئيس الوزراء العراقي إن العمليات مستمرة، بينما تحدثت تقارير عن اعتراض واشنطن على مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في المعركة غرب الموصل.

معركة الموصل ودور ميليشيات الحشد الشعبي مجددا في صلب التوترات بين بغداد وأنقرة، فقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعزز انتشارها العسكري على الحدود مع العراق، متوعدا بمواجهة صارمة لأي ترهيب من قبل تلك الميليشيات لسكان منطقة تلعفر التي توجهت إليها، وهي ذات غالبية تركمانية.

وصرح أردوغان قائلا "أخبرت المسؤولين بأن تلعفر هي مدينة يقطنها تركمان، سنة وشيعة، ونحن ننظر إلى الجميع سواسية، لكن إن ارتكب الحشد الشعبي إرهابا بحق أهل المدينة فسيكون لنا رد مختلف. لدينا وجود عسكري في دهوك لكننا ننشر قوات في سيلوبي وأشدد على أننا سنعزز وجودنا العسكري على الحدود".

دور ميليشيات الحشد وتحركها إلى تلعفر فضلا عن المستقبل السياسي للموصل، عوامل كانت على ما يبدو أساسية في نشوب خلاف مستتر بين قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من جهة وبغداد من جهة أخرى، هو خلاف أدى بحسب مصادر عراقية إلى وقف غارات التحالف المساندة لعملية الموصل، وبالتالي تعليق هذه العملية مؤقتا.

إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن العمليات مستمرة ولا صحة للأنباء عن توقفها.

رئيس مجلس النواب العراقي، وهو أعلى مسؤول عربي سني في العراق، دعا إلى حل مشكلات دولية تخيم على معركة الموصل.

ميدانيا أعلنت قيادة عمليات نينوى السيطرة على قرى استراتيجية في منطقة الشورة التي انتشرت القوات المشتركة في معظم مناطقها، وفي الجنوب الشرقي حققت الفرقة المدرعة التاسعة تقدما من خلال استعادتها لعدة قرى، فيما جددت قوات البيشمركة الكردية التأكيد على أن بلدة بعشيقة، ومعها تلكيف، سقطتا عسكريا وأن حصارهما مستمر.