فرنسا تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمكة بصاروخ باليستي

تستمر ردود الفعل على محاولة ميليشيات الحوثي والمخلوع استهداف مكة المكرمة بصاروخٍ باليستي، حيث دانت فرنسا هذا العمل، ووصفته بالاستفزاز غير المجدي الذي لا يسمح ببناء الثقة الضرورية للعملية السياسية في اليمن.

ودعت الخارجية الفرنسية السبت جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي، باعتباره الطريق الوحيد الكفيل بوضع حد لهذا النزاع، على حد تعبير بيان الخارجية الفرنسية.

هذا وجددت باريس في البيان ذاته دعمها الكامل لـلمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وكان اللواء أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أكد السبت أن الصاروخ الباليستي الذي تم اعتراضه، أطلق من مسجد في صعدة، وتم تدمير منصته عبر طائرات التحالف، مشيراً إلى أن الحوثيين يحملون شعاراتهم (الموت لإسرائيل والموت لأميركا)، وصواريخهم كانت موجهة إلى أطهر بقاع المسلمين، مكة المكرمة.

يذكر أن التحالف العربي أعلن الجمعة أن دفاعاته اعترضت صاروخاً باليستياً على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة أطلقته ميليشيات الحوثي. وأعلن التحالف أنه قد تم تدمير الصاروخ الذي أطلق من صعدة باتجاه مكة بدون أضرار. وأضاف أن المقاتلات التابعة له قد أغارت على موقع إطلاق الصاروخ في صعدة ودمرته.