لبنان ينتخب عون رئيسا غدا

إلى هذا المبنى في وسط بيروت تتجه الأنظارُ في لبنان َ وخارجَه.. هو البرلمان اللبناني المُعطـّل "تشريعياً" منذ عامين ونصفِ العام.

وسيشهدُ أخيراً انتخاباتِ رئاسةِ الجمهورية وفق المعطيات التي تفيدُ بالتئامِه وتأمين النّصاب لانتخاب رئيس ٍ للجمهورية بعد فراغ ِ بدأ َ في مايو 2014.

تدابيرُ أمنية مشدّدة في بيروت بانتظار عمليةِ الانتخاب .. الدخول إلى هذا المكان الذي كان "عامّا" في يوم ٍ من الأيام, بات يحتاجُ تصريحاً.

الجيش وشرطة مجلس النواب اتخذا تدابيرَ مشدّدة ً حيث تـُقفلُ شوارع َ وسطِ بيروت بَدءا ً من الليلة وحتى ما بعدَ موعدِ جلسة ِ الانتخاب الاثنين.

في هذا المطعم يجتمع النوابُ عادة ً فيما أيّ ُ مطاعمَ أخرى أقفلت أبوابَها.. هذا المطعم الذي كان يرتادُه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري قبل اغتيالِه هو اليومَ ما تبقـّى من شارع ِ المطاعم.

المجلسُ المعطـّل انعكس على محيطِ، وحده الحمام في هذه السّاحة يشعر بالسّكون والطمأنينة وبعض الأطفال يلهُون هنا.