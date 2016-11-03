اليوم الثالث على قوارب الموت

يتمعن أوساز البحر كثيرا.. فهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها أوساز البحر.. لم يكن يعلم أن ركوب القارب سيكون جحيماً.. ولكنه جازف.

أوساز حاله حال الكثير من المهاجرين هنا، يقفزون إلى مخاطر الموت في عرض البحر، على أمل بحياة أفضل، انتهى بهم المطاف في عرض البحر على متن قارب مطاطي صغير.

أغلب المهاجرين من السواحل الليبية يأتون من دول إفريقية عدة هربا من مناطق نزاعات مسلحة، أو تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في بلادهم.

يعبرون الحدود برا بالتهريب ويخوضون رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء ليصلوا إلى ليبيا مقابل مبالغ مالية للمهربين تتراوح بين ألف وألفي دولار.

ومن سواحل طرابلس تنطلق القوارب على أمل الوصول إلى إيطاليا وتحديدا جزيرة لامبيدوزا أو مالطا أو سواحل جزيرة صقلية.

ويستحيل لهذه القوارب الوصول، فيكون مصيرها إما الغرق أو تجرها الرياح الشمالية الغربية شرقا إلى عرض المتوسط وتختفي أو تنجو إن عثرت عليها سفن الإنقاذ.

كم يشعر هؤلاء بأنهم محظوظون.

رن جرس الإنذار إنه قارب جديد عثرت عليه السفينة.

بدأت عملية الإنقاذ من جديد، ولكن هذه المرة تم جر القارب المطاطي إلى السفينة.

كان اللافت نظرات من كانوا على متن السفينة، يراقبون مشهدا كانوا هم أبطاله ساعات.

مشهد أعيد ليلا بعد عثور سفينة الكرامة على قاربين آخرين على متنهما 142 ولكن هذه المرة كان بينهم عشرات الاطفال والنساء.. تم نقلهم جميعا إلى سفينة اكواريوس التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وبين هاتين السفينتين في هذا البحر الذي يعد منبع الحضارات الإنسانية يسجل التاريخ قصة أخرى لقوارب الموت في المتوسط، التي قضى فيها ثلاثة آلآف وثمانمئة طلب لجوء وساعي الى الهجرة خلال العام الجاري وفق الأمم المتحدة.