في تسجيل صوتي.. البغدادي يحض انتحارييه لمزيد من الدم

بث زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي على مدار 30 دقيقة خطاب الكراهية والإرهاب.

البغدادي الذي تلا خطابه الأخير بينما ترابط القوات العراقية وميليشياتها المتطرفة على أسوار معقله، اتّبع في خطابه نبرة مرتفعة بشكل واضح انطوت على كم كبير من الانفعال.

وخصص البغدادي مساحة كبيرة من خطابه في حض عناصره على الثبات والدفاع عن الموصل ولو عبر المواجهة بالانتحار.

كما لم يوفر وسيلة متاحة للهجوم إلا ودعا لاستخدامها، إذ وجه أتباعه في الفلبين والصومال ومناطق أخرى في العالم لمساعدة التنظيم، في إشارة إلى حالة اليأس التي وصل إليها التنظيم بعد خسارة مناطق عديدة في العراق وسوريا.

زعيم التنظيم حمل بشدة على ما أسماه التدخل التركي في المناطق التابعة لسيطرته في سوريا، داعيا للرد على أنقرة عبر نشر الفوضى واستهداف الأمن، كما دعا لتوجيه النيران صوب المرافق الأمنية السعودية والمؤسسات الإعلامية التي تتناول أعمال التنظيم الإجرامية.

إلا أن أبرز ما لوحظ في خطاب البغدادي هو الغياب التام للدور الإيراني والميليشيات التابعة لها، والدعوة المتكررة لشن الحرب على تركيا والسعودية بدلاً من ذلك، وهو ما يجعله في صف واحد مع المعسكر الداعي للاشتباك مع أنقرة، والذي يضم الميليشيات الطائفية التابعة لإيران، ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، وهو أيضا ما يعيد للأذهان دعوات زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بعدم التعرض لإيران.