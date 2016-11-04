الأمم المتحدة: لا لإخلاء قسري لسكان حلب

مع دخول الهدنة التي أعلنتها موسكو في حلب حيز التنفيذ أعلن المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن المنظمة ضد إجلاء المدنيين ما لم يكن ذلك طوعا.

وأضاف المتحدث أن المنظمة ليس لديها الضمانات الأمنية المطلوبة لإرسال معونات لشرق حلب معتبرة أن العمليات الانسانية لا يمكن أن تكون مشروطة بمبادرات سياسية أو عسكرية.

ْوبدأت هدنة إنسانية جديدة أعلنتها روسيا في حلب لمدة عشر ساعات اليوم الجمعة، الهدنة المزمع استمرارها عشر ساعات بدأت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وجددت روسيا مع إعلانها الهدنة دعوتها كتائب المعارضة للخروج من حلب محملة غياها مسؤولية تردي الوضع الإنساني في المدينة.

قصف روسي مكثف سبق بدء الهدنة، استهدف منذ ساعات الصباح الأولى مواقع عدة للمعارضة في حلب بالصواريخ.

وبعيدا عن القصف الجوي، فعلى الأرض واصلت كتائب المعارضة عمليتها العسكرية لكسر الحصار عن حلب الشرقية.

تلك الكتائب بثت لقطات جوية توثق هجومها ، على مشروع الثلاثة آلاف شقة جنوب غرب حلب الخاضع لسيطرة النظام.

وتضع كتائب المعارضة نصب أعينها خلال هذه العملية السيطرة على الأكاديمية العسكرية المعروفة بأكاديمية الأسد.

وكانت روسيا و النظام قد خصصا 8 معابر إنسانية لإجلاء الراغبين بالخروج من الأحياء المحاصرة من مقاتلين و مدنيين.