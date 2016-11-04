الحريري متفائل.. وعينه على "حكومة وحدة وطنية" في لبنان

بـ 112 صوتاً من أصل 127 (128 عدد النواب في البرلمان اللبناني مع شغور مقعد النائب المستقيل روبير فاضل)، كلف زعيم تيار المستقبل ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، حكومة العهد الرئاسي الجديد في لبنان.

كان لافتاً تمايز كتلة رئيس البرلمان نبيه بري عن حليفها الأساسي حزب الله، الذي لم يسم نوابه أحداً لرئاسة الحكومة.

وتبدأ اليوم الجمعة الاستشارات النيابية للتأليف التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، وينهيها غداً بفارق 6 أيام فقط بين انتخاب رئيس الجمهورية وبدء الرئيس المكلف مهمته في تأليف الحكومة.

وإثر اعلان تكليفه بتشكيل الحكومة العتيدة الخميس أبدى الحريري فسحة من التفاؤل، مشدداً على لسعيه لتأليف "حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام السياسي مستندة إلى إجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم (للرئيس عون) بكل مندرجاته"