انفجار في ديار بكر بتركيا.. واتهامات للعمال الكردستاني

ذكرت قناة "إن.تي.في" أن شخصاً قتل وأصيب أكثر من 30 بجروح عندما وقع انفجار صباح اليوم الجمعة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية. وقالت القناة إن الانفجار نجم على الأرجح عن سيارة ملغومة وذكر شهود عيان أن صوت الانفجار دوى في أرجاء المدينة.

ووقع الانفجار بعد ساعات من مداهمات للشرطة واعتقالها 11 نائباً بالبرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي.

وقال مكتب حاكم إقليم ديار بكر التركي إن الانفجار نجم عن انفجار سيارة ملغومة مضيفا أن الاعتقاد السائد هو أنه من فعل حزب العمال الكردستاني.



على صعيد آخر، قالت جماعة تراقب الإنترنت في البلاد إن استخدام موقعي تويتر وواتس آب توقف في تركيا الجمعة بعد اعتقال نواب مناصرين للأكراد في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية الخميس.



وقال خبير من جماعة "تركي بلوكس" التي تتابع خدمات الإنترنت إنه تم إبطاء الخدمة لدرجة يتعذر معها استخدامها.

