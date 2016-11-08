أحدث التقنيات على العربية والحدث بتغطية انتخابات أميركا

عبر أضخم شاشة عرض افتراضية بالعالم، بمساحة 22 ألف قدم مربعة تغطي قناتا العربية والحدث الانتخابات الأميركية، الثلاثاء، فيما تمتد التغطية حتى فجر الأربعاء.

وتحول مبنى مجموعة "MBC" الشهير في وسط مدينة دبي الإعلامية، البالغ طوله 30 متراً إلى " Video wall" ضخم وأمام بحيرتها الزرقاء تظهر صور كل من هيلاري كلينتون ودونالد ترامب في مواكبة لحظة بلحظة لنتائج الاستطلاعات والتصويت، ونسب التفوق عند كل المرشحين بالأرقام والتفاصيل.

وسيتابع المشاهدون آخر التحديثات عبر أضخم خارطة تفاعلية عالمياً، والتي تمتد على مساحة 100 متر.

وعلى مدار كل ساعة تناقش "العربية" جانباً من الانتخابات الأميركية، في بثّ مباشر ومتواصل لحين إعلان المرشح الأميركي الفائز بالرئاسة للأربع سنوات المقبلة.