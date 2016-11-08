بدء الاقتراع للرئيس الأميركي الجديد في بعض الولايات

فتحت مكاتب الاقتراع في 9 ولايات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أبوابها عند الساعة السادسة صباح الثلاثاء (11 بتوقيت غرينتش) للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون.

وبدأ الناخبون بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع في كونيكتيكت وأنديانا وكنتاكي وماين ونيوهامشير ونيوجيرسي وولاية نيويوك وفيرمونت وفرجينيا. وستفتح مكاتب الاقتراع في ولايات أخرى في وقت لاحق.

إلى ذلك يصوت الأميركيون أيضاً لتجديد مقاعد في الكونغرس وفي عدة عمليات استفتاء محلية.

وكانت قرية ديكفسيل نوتش افتتحت ليل الاثنين- الثلاثاء السباق الرئاسي في الولايات المتحدة والذي يفترض أن يبدأ رسمياً عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون، مع إشارة آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لهيلاري.

وأدلى الناخبون السبعة في قرية ديكفسيل نوتش في شمال شرق الولايات المتحدة بأصواتهم ليل الاثنين- الثلاثاء، مطلقين بذلك رمزياً الانتخابات الرئاسية الأميركية. وعند الساعة 5 توقيت غرينتش، وضع كلاي سميث أول بطاقة اقتراع في الصندوق في القرية الواقعة في جبال الأبالاش.

الأولى في البلاد

وقد تبعه 4 ناخبين آخرين وناخبتان في القرية الواقعة في ولاية نيوهامشير بالقرب من الحدود الكندية، في تقليد متبع منذ 1960 وأدى إلى منح هذه البلدة صفة "الأولى في البلاد".

وبعد لحظات، أعلن مدير المركز فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بأربعة أصوات، وخصمها الجمهوري دونالد ترامب بصوتين، والمرشح المستقل غاري جونسون بصوت واحد. وألغي تصويت أحد الناخبين بالوكالة، لأنه يتضمن اسم ميت رومني المرشح الجمهوري الذي هزم أمام باراك أوباما في 2012، مكتوباً بخط اليد.

هيلاري تصل نيويورك

وقبل أكثر من ساعة على انطلاق الانتخابات(11 تغ)، وصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون إلى مدينة نيويورك برفقة عائلتها، الرئيس الأسبق بيل كلينتون وابنتها تشيلي بعد أن قامت بآخر جولاتها الانتخابية .

وعادت كلينتون إلى نيويورك بعد أن خاضت حملات انتخابية متتالية قامت خلالها بزيارة 4 مدن في أقل من 24 ساعة .

كما أنهى المرشح الجمهوري ترامب حملته الانتخابية في ميشغن، مناشداً الأميركيين التصويت له من أجل ولايات متحدة تكون الأولى دائماً.

يوم تاريخي بنيويورك

إلى ذلك، تعيش نيويورك حالة تأهب غير مسبوقة، فقد قال مسؤولون، الاثنين، إن المتنافسين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة الأميركية يعتزمان متابعة نتائج الانتخابات ليل الثلاثاء في نيويورك، ما دفع المدينة للتخطيط لأكبر عملية نشر للشرطة في تاريخها يوم الانتخابات.

وتأتي الجهود الأمنية المكثفة للمدينة بعد أن تلقت السلطات الاتحادية تهديدات بهجمات يشنها تنظيم القاعدة على مدينة نيويورك وتكساس وفرجينيا في يوم الانتخابات.

تأهب في نيويورك عشية الانتخابات

وسيكون الثلاثاء هو المرة الأولى التي يقضي فيها مرشحا الحزبين الرئيسيين يوم الانتخابات في نيويورك منذ عام 1944 عندما حاول الحاكم الجمهوري لنيويورك توماس ديوي إزاحة المرشح الديمقراطي فرانكلين روزفلت، الذي فاز بفترة ولاية رابعة غير مسبوقة في السلطة.