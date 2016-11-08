قبل الاقتراع.. كلينتون متقدمة وترامب يسعى لإحداث مفاجأة

يتوجه عشرات ملايين الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع بعد ساعات قليلة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم المرشحة الديمقراطية، هلاري كلينتون، على منافسها الجمهوري دونالد ترامب لكن بفارق ضئيل.

ويسعى المتنافسان إلى استقطاب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة. وفي هذا الإطار وجه الرئيس باراك أوباما نداء أخيرا وقويا لانتخاب وزيرة خارجيته السابقة كلينتون، معتبرا أن اختيارها لرئاسة البلاد سيغير وجه التاريخ.

وعشية بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية، كثف الرئيس باراك أوباما من نشاطه دعما للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ففي تجمع انتخابي بولاية ميشيغن طلب من الأميركيين التصويت لكلينتون ورفض السياسة الفظة الداعية للتقسيم التي يدعو لها منافسها الجمهوري ترامب.

وهذه أول مرة يشارك رئيس أميركي بهذه الكثافة في حملة مرشح من حزبه.

من جهة أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين المرشحين مع تقدم كلينتون بفارق ضئيل عن منافسها دونالد ترامب المرشح الجمهوري.

حتى اللحظة الأخيرة، يرمي الرئيس الأميركي باراك أوباما بكامل ثقله لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وبشكل يكاد يكون غير مسبوق.

ثلاثة تجمعات انتخابية في ولايات أساسية مهمة قادها أوباما طالبا من الناخبين التصويت لهيلاري لرسم مسار التاريخ كما قال، ومحذرا من مغبة التصويت لترامب.

وركز أوباما على أهمية أن تصل امرأة إلى سدة الرئاسة، على ضرورة نبذ الانقسام والرجعية التي قال إنهما يسودان خطاب ترامب.

وفي واحد من أضخم التجمعات الانتخابية بولاية بنسلفانيا اجتمعت هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون والرئيس أوباما وزوجته ميشيل، وذلك في مدينة فيلادلفيا ذات الرمزية الكبيرة للأميركيين باعتبارها المدينة التي شهدت المصادقة على إعلان الاستقلال والدستور الأميركي.

وفي آخر تجمع لهيلاري عشية الانتخابات يكون أوباما قد خطا مع مرشحة حزبه الديمقراطي حتى النفس الأخير، في وقت شهدت الأسواق المالية في نيويورك انتعاشا مع ارتفاع حظوظ كلينتون في الاستطلاعات.

كلينتون وأوباما ومعسكرهما يحاول التشديد على الطابع التاريخي لوصول امرأة إلى البيت الأبيض، كما كان وصول أول رئيس إفريقي الأصل إلى المكتب البيضاوي قبل 8 سنوات.