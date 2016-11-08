كلينتون تصف ترامب بـ"مدفع فالت".. ويرد "سئمنا الأغبياء"

سيسجل التاريخ الأميركي الحديث أن الانتخابات الرئاسية 2016 سجلت المنسوب الأعلى من التراشق الانتخابي، الذي لم يبقِ على غطاء مستور. وفي آخر حفلات هذا التراشق الكلامي بين المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والجمهوري، دونالد ترامب، أوصاف مثل "مدفع فالت"، و"وجه الفشل" و"ضقنا ذرعاً بالأغبياء"، وغيرها.

ولعل حدة تلك الأوصاف ما هي إلا مؤشر على السباق المحموم وتقارب فرص الفوز بين المرشحين قبيل ساعات من لحظة الحسم مساء الثلاثاء، على الرغم من ميلها إلى كلينتون، بحسب آخر استطلاعات الرأي.

فمن فيلادليفا (بنسلفانيا) شنت كلينتون مساء الاثنين هجوماً عنيفاً على منافسها الجمهوري، واصفة إياه بـ"المدفع الفالت" الذي لا يمكن التكهن بأفعاله أو بأضراره الخارجة حتى عن إرادته، مؤكدة أن الناخبين أمامهم "خيار واضح".

وخلال مهرجان انتخابي أقيم عشية الانتخابات في فيلادلفيا (بنسلفانيا) وهو الأضخم لها على الإطلاق وشارك فيه زوجها بيل والرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل، قالت كلينتون إن الأميركيين أمامهم "خيار واضح في هذه الانتخابات، خيار بين القسمة والوحدة"، مشددة على أن منافسها الملياردير الشعبوي هو "مدفع فالت يمكنه أن يعرض كل شيء للخطر".

"ضقنا ذرعاً بالفشلة"

في المقابل، قال ترامب أمام حشد في سكرانتون بولاية بنسلفانيا "أود أن أستغل هذه اللحظة لإيصال رسالة إلى كل الناخبين الديمقراطيين المتعطشين للتغيير كالجميع في بلادنا... هيلاري هي وجه الفشل."

ولم يعر ترامب كلينتون ولا استطلاعات الرأي اهتماماً، وقال لأنصاره في ساراسوتا إنه سيفوز. وأضاف أن كلينتون "محتالة". وتابع "ضقنا ذرعا بأن يقودنا الأغبياء."

وزار ترامب نورث كارولاينا وبنسلفانيا ونيو هامبشير قبل أن يختتم بحشد في جراند رابيدس بولاية ميشيغان.

في حين ظهرت كلينتون مرتين في بنسلفانيا وزارت ميشيغان قبل أن تختتم بحشد في راليه بنورث كارولاينا.

أوباما ورفض الخوف

من جانبه، جدد أوباما الداعم الأول والأقوى لهيلاري كلينتون حملة تجييشه من أجل التصويت لأول امرأة ستدخل البيت الأبيض. ودعا خلال مهرجان انتخابي ضخم في فيلادلفيا مساء الاثنين الأميركيين إلى "رفض الخوف واختيار الأمل" عبر التصويت للمرشحة الديمقراطية وليس لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وأمام أكثر من 40 ألف شخص حضروا التجمع الانتخابي، الأضخم على الإطلاق للمرشحة الديمقراطية، قال أوباما "أراهن أن حكمة الشعب الأميركي ولياقته وكرمه ستنتصر مرة جديدة يوم الانتخابات، وهذا رهان لم أخسره أبدا على الإطلاق".