بوتين يهنئ ترمب.. وألمانيا "القلقة" تعرض التعاون الوثيق

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الجمهوري دونالد ترمب بفوزه بالرئاسة الأميركية، معرباً عن أمله في أن يعمل معه لتحسين العلاقات بين البلدين، بحسب ما جاء في بيان للكرملين.

وأعرب بوتين عن "أمله في العمل المشترك لاخراج العلاقات الأميركية الروسية من حالتها الصعبة". وقال إن "بناء حوار بناء سيكون في مصلحة البلدين والمجتمع الدولي".

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي أعرب عن اعتقاده بإمكانية إجراء حوار بناء مع الرئيس الأميركي الجديد.

وزير العدل الألماني: العالم سيزداد جنوناً

في المقابل، قال وزير العدل الألماني هيكو ماس الأربعاء إن العالم سيزداد جنونا بعد فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة. ومن حسابع على تويتر، غرد كاتباً: "لن تكون نهاية العالم لكنه سيزداد جنونا."

في حين وصف زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية بأنه تحذير لألمانيا وأوروبا داعيا صناع السياسة للاستماع بدرجة أكبر إلى مخاوف الناس. وقال جابرييل في مقابلة مع صحيفة تابعة لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "إن ترامب هو رائد الحركة الاستبدادية والشوفينية الدولية الجديدة." وأضاف "بلادنا وأوروبا عليها أن تتغير إذا أرادت مواجهة الحركة الدولية الاستبدادية."

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فعرضت الأربعاء على الرئيس الأميركي المنتخب "التعاون الوثيق" الذي يستند إلى القيم المشتركة للديموقراطيات الحرة. وقالت ميركل إن "ألمانيا وأميركا تشتركان في قيم الديموقراطية والحرية واحترام حكم القانون والكرامة الانسانية بغض النظر عن الأصل ولون البشرة والدين والجنس والميول الجنسية أو المعتقدات السياسية"، وأضافت أنه "بناء على هذه القيم أعرض التعاون الوثيق على الرئيس المقبل للولايات المتحدة دونالد ترامب".

من جهته، رأى مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي أن انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة سيجعل العمل "أصعب" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز لإذاعة (أوروبا 1):" سيكون صعباً، أصعب من العمل مع إدارات سابقة. لكنه الرئيس المنتخب في انتخابات حرة." وأضاف "علينا احترام الرئيس المقبل للولايات المتحدة، وأتمنى أن نجد مساحة للتعاون."

