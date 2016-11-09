ترمب بعد فوزه: حان الوقت لتضمد أميركا جراح الانقسام

في أول خطاب له من مقر حملته الانتخابية بنيويورك صباح الأربعاء، توجه الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب إلى داعميه وخصومه على السواء مؤكداً أنه سيكون رئيساً لكل الأميركيين، وأن الوقت قد حان لتضميد جراح الانقسام في أميركا.

وأضاف:" نضع المصلحة الأميركية أولاً، لكننا سنصل لأرضية مشتركة مع كل دول العالم". وأوضح قائلاً:" سنسعى إلى أرضية مشتركة وشراكة وليس العداء مع بقية الدول. وأكد أنه سيتعاون مع جميع الدول التي تريد التعاون مع بلاده.



وتعهد الرئيس الجديد بالعمل على إصلاح البلاد وإعادة البنية التحتية وخلق فرص عمل للملايين، كما تعهد بالعمل على مضاعفة النمو الاقتصادي بالبلاد. وقال ترمب:"أطلب من الجميع أن نعمل معاً لمصلحة الأمة الأميركية العظيمة"، مضيفاً: "لدينا قدرات هائلة وسنحقق نجاحات رائعة معاً".

إلى ذلك، أعرب عن شكره "للوزيرة كلينتون"، مضيفاً أنه تلقى مكالمة منها تهنؤه فيها بفوزه، مضيفاً: "حان الوقت لنا جميعا لنداوي جراحنا ونستعيد وحدتنا".وقال:" إن كلينتون عملت طويلاً وبجد على مدى فترة طويلة وندين لها بالكثير بالعرفان."

كما توجه ترمب بالشكر لفريق العمل الذي عمل معه خلال الحملات الانتخابية، كما قدم الشكر لأفراد الأمن السري وقوات الشرطة.

يذكر أن ترمب حاز على 288 صوتاً ناخباً في أحدث نتائج الفرز مقابل 218 لمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.



