حملة كلينتون تسبق ترامب في حث الناخبين على التصويت

أظهرت القراءة الأولية لاستطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي في يوم الانتخابات الأميكية أن الأميركيين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الثلاثاء تواصلت معهم حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على نحو أكبر بكثير مما فعلت حملة منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وقال حوالي 25 % من الناخبين الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إن شخصاً ما من حملة كلينتون إما اتصل بهم تليفونيا أو تحدث إليهم شخصياً لتشجيعهم على التصويت في حين قال 17 في المئة إن شخصاً من حملة ترامب فعل هذا معهم.

وشمل الاستطلاع حوالي 28 ألف شخص شاركوا في الانتخابات.



كما فاق إنفاق كلينتون على حملتها إنفاق ترامب بكثير وشملت حملتها الكبيرة مئات من العاملين مدفوعي الأجر.

وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2012، قال حوالي 28 % من الناخبين إن حملة الرئيس باراك أوباما تواصلت معهم في حين قال 25 % إن حملة منافسه ميت رومني اتصلت بهم.

