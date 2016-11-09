من يتحمل مسؤولية سحق بائع السمك؟

بحسب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في المغرب، فإن محاولة إتلاف السمك، عبر شاحنة للنفايات، كان فيها شطط في استعمال السلطة (خرق للقانون)، من مسؤولين إداريين، في مدينة الحسيمة، ما أدى إلى الحدث الأليم، أي مقتل بائع السمك، مهروسا.

ونفت الهيئة استعمال، عبارة "ادهس أمه"، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

عدد من الأخطاء وكذلك هنالك شطط في استعمال السلطة، من طرف بعض المسؤولين، وعلى رأسهم مندوبية الصيد البحري، في مدينة الحسيمة، ومكتب مديرية الميناء الحسيمة، التابع للوكالة الوطنية للموانئ، ميناء الحسيمة يعرف فوضى عارمة، فوضى عارمة لا من الناحية القانونية أو التنظيمية أو الإدارية.

وفي تحقيقه في مقتل بائع السمك، وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المستقل عن الحكومة، أصابع الاتهام إلى ميناء صيد السمك، وإلى ظروف عيش الشباب في الحسيمة.وتطالب المنظمات الحقوقية في قضية محسن فكري، بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق الدستور.

الحدث وقع داخل فضاء هو فضاء الميناء فلا بد من تفكيك كل العناصر المكونة لهذا الميناء وما ينتجه من علاقات بين الجميع، قطاع الصيد البحري في مدينة الحسيمة هو الأول لا مستوى التشغيل ولا على مستوى الإنتاج، فلا بد أن يكون موضوع نقاش.

التظاهر السلمي جيد، جيد نقول جيد لأنه يبين الآن أن المواطنين والمواطنات في المستوى، في الحسيمة المسيرة الكبرى التي كانت يوم الجمعة، وهذا مهم جدا، لأننا في المغرب تدربنا على التظاهر السلمي، وهذا إيجابي.

بينت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للعربية، أن سمك الراحل محسن فكري، كان قرابة طن ونصف من السمك، قيمته المالية قرابة ستة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي، ومصدره صغار الصيادين، وهذا السمك لم يلقى به بتاتا، في شاحنة النفايات.

فيما تؤكد الرباط، أن التحقيقات القضائية متواصلة، لمعرفة الحقيقة في مقتل محسن فكري، بائع السمك في مدينة الحسيمة، الرأي العام المغربي يواصل متابعته باهتمام شديد، لهذه القضية.