هيلاري تقر بهزيمتها.. وتهنئ ترمب

أكد أحد المساعدين في حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون الأربعاء وبعيد سباق رئاسي شاق، أنها اتصلت بدونالد ترمب وأقرت بالهزيمة.

وكانالمرشح الجمهوري أكد في خطاب النصر الذي ألقاه بعد فوزه صباح الأربعاء بالرئاسة الأميركية أنه تلقى اتصالاً من كلينتون وأنها هنأته بالفوز.

كما شكر للمرشحة الديمقراطية عملها، قائلاً:" إنها عملت طويلاً وبجد على مدى فترة طويلة وندين لها بالكثير بالعرفان."

وقبيل خطاب النصر، وظهور نتائج الفرز في معظم الولايات، أعلن رئيس حملة المرشحة الديمقراطية أن الأمر لم يحسم بعد.

وقال جون بوديستا في تصريح من مركز الحملة بنيويورك صباح الأربعاء: "علينا انتظار فرز المزيد من الأصوات". وأضاف النتائج غير أكيدة بعد، وأنها متقاربة جداً في عدة ولايات.

كما أكدت حملة كلينتون أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة الليلة.

