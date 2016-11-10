أميركا.. أوباما يستقبل ترمب في المكتب البيضاوي اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس، باراك أوباما، سيستقبل اليوم في المكتب البيضاوي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتباحث في سبل ضمان انتقال سلس للسلطة.

قبل ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما يأمل في استمرار التقليد الأميركي المتمثل بعدم استخدام من في السلطة نظام العدالة الجنائية ضد الخصوم السياسيين، تعقيباً على تعهد ترمب بسجن منافسته هيلاري كلينتون.

فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن الإدراة الأميركية لديها تقليد قديم يمنع لجوء من هم في السلطة لاستخدام نظام العدالة الجنائية للانتقام السياسي من خصومهم، والرئيس أوباما يأمل أن يبقى التقليد فعالاً.