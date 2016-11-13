خطة أميركية للقضاء على داعش ليبيا قبل رحيل أوباما

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة للولايات المتحدة تهدف إلى الإسراع بالقضاء على تنظيم داعش في ليبيا، وملاحقة عناصره الذين فروا إلى جنوب المدينة..

وبحسب الصحيفة يبدو ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يحاول حسم معركة سرت في أقرب وقت ممكن.

فبعدما أصدر أوامره للبنتاغون باستهداف تنظيم "جفش" او جبهة فتح الشام في سوريا، تتحدث صحيفة واشنطن بوست عن خطة أعدتها الولايات المتحدة لملاحقة ما تبقى من مقاتلي داعش في ليبيا وحسم معركة سرت في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لمعلومات استخباراتية رصدتها طائرات الاستطلاع التي تحلق فوق سرت، فإن بضع المئات من مقاتلي داعش فروا إلى جنوب المدينة، الأمر الذي آثار مخاوف المسؤولين الأميركيين الذين يخشون من شن التنظيم هجوما مضادا على القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية، تلك التي باتت تسيطر على معظم المدينة

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر نفذ خلالهم الطيران الأميركي ما لا يقل عن 350 غارة جوية على معاقل داعش في سرت، لا تزال خلايا التنظيم المتطرف تختبئ في جيوب المدينة، وتحديدا داخل الأحياء السكنية متحصنين وسط زوجاتهم وأطفالهم.

وهو الأمر، بحسب واشنطن بوست، ساهم في تأخير الحسم وأطال في عمر التنظيم، بل وجعل من مهمة القضاء عليه تحديا للطيران الحربي.

فالمقاتلات الأميركية التي تنطلق من قواعد عسكرية إيطالية وتونسية، تحاول قدر الإمكان تفادي حدوث أي أخطاء عرضية، لا سيما وان واشنطن تعلم أن سقوط أي ضحايا من المدنيين، قد يوظف سياسيا ضد حكومة الوفاق التي لم تحصل على تأييد جميع الأطراف الليبية إلى يومنا هذا..

