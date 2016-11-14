اليمن.. كيري ووفد الانقلابيين على طاولة مسقط

وصل وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى سلطنة عمان في إطار زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط، لبحث آخر مساعي نزع فتيل الحرب في اليمن، قبيل انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن كيري سيلتقي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، كما سيجتمع بالسلطان قابوس.

ويقوم كيري بإحدى آخر رحلاته كوزير للخارجية قبل انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما في 20 يناير لبحث جهود التوصل إلى تسوية بشأن اليمن.

وتوقعت مصادر مطلعة أن يلتقي كيري بالمتحدث الرسمي للحوثيين محمد عبدالسلام المتواجد في مسقط منذ أكثر من أسبوع، والتي وصلها في زيارة غامضة.

يذكر أن الخطة الأممية التي عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لم تلق ترحيباً من قبل الحكومة اليمنية التي اعتبرتها تشريعاً للانقلاب في البلاد، مطالبة بالالتزام بالمرجعيات والقرارات الدولية التي تقررت في السابق، من ضمنها القرار الصادر عن مجلس الأمن 2216.

