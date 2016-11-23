انسحاب 8 دول عربية من القمة العربية الإفريقية احتجاجاً

أعلنت 8 دول عربية انسحابها من القمة العربية الإفريقية الرابعة المقرر انعقادها في مالابو بغينيا الإستوائية الأربعاء بسبب إصرار الاتحاد الإفريقي على مشاركة وفد الصحراء.

والدول التي انسحبت هي المغرب والبحرين، والسعودية والإمارات وقطر واليمن وسلطنة عمان والصومال، احتجاجا على مشاركة جبهة البوليساريو في القمة التي تعقد تحت عنوان التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين افريقيا والعالم العربي.

وكان اجتماع وزراء الخارجية العرب والأفارقة قد انطلق الاثنين في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، للتحضير للقمة التي تنطلق اليوم، واعتراض المغرب ادى الى انسحاب كل من السعودية والمغرب والامارت و قطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والصومال تضامنا مع المغرب، حيث اعربت الدول عن تايدها لموقف المغرب وكل ما يمس سيادتها.

