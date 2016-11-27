القوات الليبية تواجه دفاعا مستميتا من عناصر داعش في سرت

قال مسؤولون ليبيون إن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تواجه مقاومة شرسة من جانب مقاتلي تنظيم داعش الذين يدافعون عن آخر موقع لهم في سرت، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من القوات الليبية أثناء تقدمهم باتجاه المباني التي يسيطر عليها داعش.

وأضاف المسؤولون أن مقاتلي التنظيم يستعينون بقناصة وأنفاق وعبوات ناسفة مخبأة للدفاع عن آخر مواقعهم في المدينة.

وبحسب بيانات للقوات الليبية نشرت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فإنها واجهت عددا من الانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة من بينهم امرأة فتحت النار على القوات الليبية.

