حداد رسمي لمدة 9 أيام على وفاة فيدل كاسترو

أعلنت كوبا الحداد الرسمي لمدة تسعة أيام على وفاة زعيمها التاريخي فيدل كاسترو عن عمر يناهز التسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكان رئيس كوبا فيدل كاسترو، توفي أمس الأحد، وهو الزعيم الذي أقام دولة شيوعية على أعتاب الولايات المتحدة وتحدى على مدى 50 عاماً محاولات لإسقاطه، توفي الجمعة عن 90 عاماً.

وظل كاسترو في حالة صحية سيئة، منذ أن أصيب بمرض معوي كاد يودي بحياته في 2006، وتنازل عن السلطة لشقيقه الأصغر راؤول كاسترو رسمياً بعد ذلك بعامين.

وكان راؤول هو من أعلن وفاة شقيقه مساء أمس عندما ظهر في التلفزيون في زي عسكري وقال "في الساعة 10.29 مساء توفي قائد الثورة الكوبية فيدل كاسترو.. دائما إلى الأمام حتى النصر".